Война забирает лучших: на Донбассе погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук. Фото

Война, начатая государством-агрессором Россией, забрала жизнь еще одного талантливого украинца, вставшего на защиту государства в рядах Вооруженных Сил. На фронте погиб актер Ривненского областного музыкально драматического театра Владимир Фединчук.

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Украинскому военнослужащему и актеру было всего 31 год. О потере сообщил на своей странице в Facebook мэр города Ривне Александр Третяк.

По словам городского главы, жизнь Фединчука оборвалась в боях с российскими оккупантами в районе населенного пункта Михайловка в Донецкой области. Воина не стало 22 января.

"К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги. Теряем цвет нации", – подчеркнул Третяк.

Владимир Фединчук окончил Ривненский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". Работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года актер начал работу в Ривненском музыкально-драматическом театре.

Среди ролей, которые Фединчук сыграл в спектаклях Ривненского облмуздрамтеатра – "Энеида", "Зернохранилище", "Скрудж. Рождественская история", "Очень простая история", "Калигула", "Та не однаково мені", "Маруся Чурай" и другие.

"Невозможно залечить боль и горечь от потери. Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его", – написала на своей странице в Facebook хореограф, заслуженная деятельница искусств, Мирослава Воротняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Егор Колодезев. Защитник Украины отдал самое дорогое – жизнь, 23 января вблизи Авдеевки.

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