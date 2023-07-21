'Война забирает лучших': в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Харьковщины. Фото

Защищая Украину от захватчиков, погиб воин с Харьковщины Владислав Нестеров. Защитник полег в бою на Сватовском направлении 8 июля 2023 года.

Видео дня

О гибели воина сообщили на Facebook-странице Великобурлукской территориальной громады, к которой принадлежит деревня Плоское, откуда родом Владислав. Воину было всего 26 лет.

После возвращения Великобурлуччины из-под оккупации 11 октября 2022 года защитник решил добровольно присоединиться к украинскому войску и бороться против российских захватчиков.

Владислав получил звание младшего сержанта и был командиром отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. У защитника было много мечтаний и планов на будущее, однако российские оккупанты навсегда их оборвали.

"Война забирает лучших. Молодой, полный мечтаний и планов на будущее, которые, к сожалению, уже не сбудутся ... Он отдал свою жизнь за родную землю, за жизнь каждого украинца. Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и уважал", – выразили соболезнования в общине.

Напомним, что на Полтавщине простились с воином, погибшим после боя с отрядом кадыровцев. Защитник погиб в начале мая под Марьинкой, вместе с собратьями, отразив атаку окупантов-кадыровцев. Воина провели в последний путь в среду 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области 21 июля простятся с 21-летним воином ВСУ Максимом Деркачем, чья молодая жизнь оборвалась в прошлом году на фронте в Запорожской области. Защитник погиб, минируя дорогу для сдерживания врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!