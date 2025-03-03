Война забирает лучших: в Киеве попрощались с погибшим Героем, победителем 6-го сезона 'Танцуют все!'. Фото

В Киеве провели в последний путь известного хореографа, победителя 6-го сезона проекта "Танцуют все!" Владимира Ракова, погибшего на передовой. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде и принял свой последний бой 6 января 2025 года.

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Прощальная церемония в воскресенье, 2 марта, началась в Михайловском Златоверхом монастыре, далее с воином прощались на Майдане Незалежности. Фото опубликовал фотокорреспондент Николай Тимченко в Facebook.

"К войску Раков присоединился после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Боец родился в Крыму, в Евпатории. Владимиру Ракову было 30 лет. Он погиб 6 января 2025 года во время выполнения боевого задания", – напомнил журналист.

Как пишет "Суспільне", похоронили Владимира Ракова на Южном кладбище. На прощание пришли друзья, знакомые и родные воины.

Его вспоминают, как жизнерадостного, веселого, скромного и честного мужчину, всегда готового поддержать и прийти на помощь. Также Владимир был профессионалом своего дела – танцевал сам и учил других.

Побратим Владимира Богдан рассказал, что они воевали вместе около года. Раков руководил FPV-дронами, а Богдан занимался техникой и возил на позиции. Они дружили и Владимир на праздники гостил у друга.

"Прекрасный был человек, друг, товарищ, побратим, всегда поддержит. Не очень он был говорлив, но если уж говорил, то по факту, четко и ясно", – рассказал Богдан.

По его словам, Раков погиб возле города Часов Яр от артиллерийского снаряда.

Владимир Раков родился 24 ноября 1994 года в Евпатории в Крыму. В подростковом возрасте заинтересовался акробатическим рок-н-роллом, требовавшим высокой физической подготовки.

В 2013 году он стал участником 6-го сезона шоу "Танцуют все!" и одержал победу. Затем Владимир вернулся на проект как хореограф в седьмом и восьмом сезонах и работал ассистентом хореографа на шоу "Танцы со звездами".

Владимир Раков работал в театре Kozar Dance Theatre и снимался в рекламах мировых брендов, таких как Lexus, Apple, Nike. Он также участвовал в клипах популярных украинских артистов: Виталия Козловского, NK, Златы Огневич.

Раков воевал в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. За свою службу он прошел бои под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром.

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