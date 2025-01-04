'Война забирает лучших': в результате удара РФ по Чернигову погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенко. Фото

Ракетным ударом по Чернигову 3 января Россия убила доцента кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексея Галенку. 72-летний мужчина погиб от осколочного ранения в голову в собственном дворе.

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В марте 2022 года российские снаряды уничтожили его дом, а в январе 2025-го отняли и жизнь. Имя погибшего черниговца назвали журналисты "Общественное. Чернигов".

Информацию о гибели Алексея Галенки "Общественному" подтвердил Анатолий Залесский, ректор института, где работал погибший.

"К сожалению, это правда. Мне позвонила племянница Алексея Анатольевича Людмила Галенка и сказала об этом. Он сегодня (3 января. – Ред.) еще был на работе. Кандидат педагогических наук. В последнее время работал на полставки", – рассказал он.

Пообщались журналисты и с племянницей 72-летнего педагога. Людмила Галенка рассказала, что разговаривала с дядей по телефону за 20 минут до удара. Почему он вышел во двор, где получил смертельное ранение, женщина не знает, пишет "Общественное".

Украинский поэт Анатолий Днистровой рассказал, что еще в марте 2022-го Россия лишила Алексея Галенку дома.

"В результате тройного ракетного удара по окраине Чернигова ныне погиб приятель моего покойного отца – заслуженный работник образования, филолог, доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка. Помню его с ранних 90-х – эстета, который любил украинскую поэзию стихи наших классиков. Мы часто с отцом приезжали к нему в гости. Купались вместе в Десне. В его доме, который стоял вблизи Черниговского аэродрома, был роскошный творческий кабинет – живопись, коллекция вышиванок, более 4 тыс. книг. Ту хату армия мертвых разбомбила еще в марте 2022 года и семидесятилетний Алексей Галенка жил последние годы со своими животными – телочкой Клеопатрой, котами и собаками. Светлая память", – написал он.

После попадания российских снарядов 22 марта 2022 года дом педагога сгорел дотла. После этого он жил в летней кухне и мечтал, что когда-нибудь отстроит свой дом.

В сети пишут об Алексее Галенке как о "светлом и преданном науке Человеке" и "Педагоге от Бога" – и констатируют: война забирает лучших.

"Благодарю Вас, великий Человек, за глубокое сердце, мудрые советы, добрый взгляд и возможность сотрудничать с Вами, наш Методист и Наставник. Память о Вас будет жить всегда в моем сердце", – написала Елена Тарухно.

Главный редактор издания "Северщина" Василий Чепурный также вспоминает о погибшем.

"Он жил сам в микрорайоне частной застройки. Я знал его как влюбленного в цветы, что сам выращивал, как хорошего хозяина (ранее держал двух коров!), как любителя драматического искусства... Как очень спокойного и приветливого человека. Говорят, что после первого удара был жив, кац...ы достали его третьей ракетой. Главврач больницы 2 Кухар сообщил: причиной смерти стало осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью", – написал он.

Напомним, накануне, 3 января, Россия ударила баллистикой по Чернигову. Под удар попала жилая застройка на окраине облцентра. Российские ракеты прилетели в город трижды: в 16:20, 16:37 и 16:51.

В результате атаки разрушены два частных дома, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

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