'Война забирает лучших': в результате удара РФ по Сумам погиб полковник Юрий Юла. Фото

В результате удара страны-террористки по Сумам 13 апреля погиб полковник Юрий Юла. Военный всю жизнь посвятил добросовестному служению и защите своей страны.

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О потере сообщили на Facebook-странице "Бердичевской Районной Военной Администрации". Мужчина получил ранения не совместимые с жизнью.

"Бердичевская районная военная администрация с глубокой грустью вынуждена сообщить, что 13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича – полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

Командир воинской части А1476 Юрий Юла был преданным патриотом, профессиональным военным и достойным примером для подражания. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени он зарекомендовал себя как настоящий боевой командир и специалист высокого уровня.

В Бердичевской районной военной администрации выразили искренние соболезнования родным и близким Юрия Андреевича, а также личному составу воинской части А 1476 и 26 артиллерийской бригады в связи с героической гибелью их командира.

"Мы будем помнить его героический боевой путь, мужество, победу и самопожертвование. Вечный покой Герою Украины …", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате атаки погибли более 30 человек, по меньшей мере 117 человек получили ранения. Оккупанты запустили две баллистические ракеты из российского Курска.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля из-за удара РФ в Сумах погибла семья Мартыненко, проживавшая в Старом Селе: супруги и их сын Максим, учившийся в шестом классе местного лицея. В результате удара РФ двумя баллистическими ракетами по центру Сум погибла артистка театра Елена Когут. Женщина была настоящим профессионалом своего дела, а также добрым и светлым человеком.

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