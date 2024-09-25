Войну необходимо завершать диалогом на основе территориальной целостности Украины, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова активизировать свою поддержку в поисках дипломатических путей для завершения российско-украинской войны. Это должно произойти на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Такое заявление он сделал во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и подчеркнул необходимость остановить войну путем диалога.

По его словам, мир еще далек от достижения справедливого и крепкого мира, а гонка вооружений лишь усложняет возможности дипломатических решений.

Помимо вопроса войны в Украине президент Турции уделил значительное внимание ситуации в Палестине. Он подверг резкой критике израильское правительство, обвинив его в "этнической чистке" и "пошаговой оккупации" палестинских территорий. Эрдоган выразил поддержку палестинцам, заявив, что они имеют право на "законное сопротивление".

Кроме того, президент Турции выразил недовольство работой ООН, назвав организацию "нефункциональной и инертной". Он отметил необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, отметив, что мир не может зависеть только от пяти постоянных членов Совета, и призвал к изменениям, отражающим современные глобальные реалии.

Напомним, недавно Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непреклонности поддержки его страной территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также отметил, что возвращение Украине контроля над Крымом является требованием международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ рассказали, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС на фоне ее разочарования отсутствием прогресса в многолетних попытках вступить в ЕС. Так Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных союзников на Западе, заявили источники журналистов.

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