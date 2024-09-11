'Наша поддержка остается непоколебимой': Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непоколебимости поддержки его страной территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также заявил, что возвращение Украине контроля над Крымом является требованием международного права.

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Соответствующее видеообращение Эрдоган направил к Четвертому саммиту лидеров Крымской платформы, который проходит в Киеве 11 сентября, передает агентство "Анадолу". В частности, он поблагодарил всех, кто способствовал организации саммита, в том числе президента Украины Владимира Зеленского и национального лидера крымскотатарских турок Мустафу Кырымоглу.

Эрдоган напомнил, что саммит в этом году совпадает с 80-летием изгнания крымскотатарского народа из Крыма.

По его словам, боль от трагедии, которую пережили крымскотатарские соотечественники-турки, насильственно изгнанные со своей родины, не утихает все эти десятилетия.

"Аннексия Крыма, против которой Турция выступала и которую не признавала с первого дня, еще больше усугубила страдания. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины непоколебима. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", – сказал Эрдоган.

Подчеркнув, что обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских турок, одного из коренных народов Крыма, является одним из приоритетов внешней политики Турции, Эрдоган сказал:

"Я хотел бы еще раз выразить свое удовлетворение правовыми нормами, впервые разработанными правительством Украины по защите прав крымскотатарских турок. Я считаю, что в этот период будут продолжать предприниматься дополнительные шаги по защите прав крымскотатарских турок", – сказал он.

Эрдоган добавил, что крымскотатарские турки имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

"Отрадно, что в июне после почти трех лет плена освободили заместителя главы крымскотатарского Национального собрания (Меджлиса. – Ред.) Наримана Джеляла. Мы ожидаем, что все наши крымскотатарские соотечественники, в том числе братья Асан и Азиз Ахметовы, будут освобождены как можно скорее", – сказал турецкий лидер.

По словам политика, в Турции хотят справедливого завершения войны в Украине.

"Мы искренне желаем, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – сказал он.

Завершая выступление, Эрдоган выразил надежду, что работа, которая ведется в рамках Крымской платформы, будет способствовать международным усилиям "по обеспечению мира в Крыму, в Украине и в нашем регионе".

Президент Турции также заявил, что в 80-летие депортации крымских татар из Крыма с почтением вспоминает об "ушедших из жизни наших крымскотатарских соотечественников-турков".

Напомним, сегодня в Киеве проходит саммит Крымской платформы. Целью встречи является консолидация усилий международного сообщества по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины.

На мероприятие прибыли ряд заграничных топ-чиновников, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа, глава Госдепа США Энтони Блинкен, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.

11 сентября в Киеве в сквере Мира Владимир и Елена Зеленские торжественно открыли Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. На церемонии присутствовали премьер-министры Хорватии и Латвии, а также президент Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ рассказали, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС на фоне ее разочарования отсутствием прогресса в многолетней попытке вступить в ЕС. Таким образом, Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных союзников на Западе, заявили источники журналистов.

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