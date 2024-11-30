'Войну с Россией можно завершить уже в 2025 году': Зеленский сказал, что для этого нужно

Полномасштабную войну в Украине, развязанную Российской Федерацией, возможно завершить уже в 2025 году – если Киев получит достаточную поддержку от международных партнеров. Что касается переговоров, то минимальное условие – это Киев в более сильной позиции либо на том же уровне, что и Москва.

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Об этом высказался президент Владимир Зеленский в интервью Sky News. Он подчеркнул: успех зависит от совместных усилий Украины, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

Необходимо, чтобы партнеры (особенно избранный глава США Дональд Трамп) усилили давление на РФ. Также – оказывали Украине всестороннюю помощь, потому что роль нашей страны является решающей.

"Мы можем это сделать (закончить войну в следующем году. – Ред.). Но вместе с Европой, Соединенными Штатами и, конечно, Украиной как главной частью этого соглашения", – сказал президент.

"Это будет непросто, но если мировые лидеры будут принимать правильные решения, конец войны может наступить быстрее", – добавил он.

Не будет иметь значения, в какой стране и городе пройдут переговоры и какие лидеры примут участие, если на поле боя Украина будет в более слабой позиции, чем государство-агрессор.

По словам Зеленского, "это минимум" – Украина с единством партнеров действительно должна быть сильнее Путина или на одном уровне.

"Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом – мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, он террорист", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Владимир Зеленский подчеркнул: НАТО может пригласить Украину в свой состав исключительно в ее международно признанных границах, то есть с Крымом и другими временно оккупированными территориями. И после этого, теоретически, Североатлантический альянс мог бы взять регионы, подконтрольные Украине, под свой "зонтик"– пока ВОТ будут возвращать дипломатическим путем.

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