''Войска на месте стоять не могут'': Наев показал, как украинские защитники готовятся к обороне на севере. Видео

Украинские военнослужащие сполна используют предоставленное время для повышения оборонных способностей. Особое внимание уделяют обученности личного состава, подразделений и штабов.

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По словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинские защитники готовятся к обороне на севере страны. Об этом говорится на странице Командования Объединенных сил в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Наев подчеркнул, что защитники Украины регулярно проводят тренировки для повышения оборонных способностей.

"Войска на месте не могут стоять. Они должны постоянно заниматься повышением обученности личного состава и готовиться к возможным действиям в будущем", – сказал Наев.

В Командовании Объединенных сил ВСУ показали, что украинские военнослужащие проводят обучения с использованием тяжелой бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Зеленский сказал, что наша страна будет сражаться и выстоит в любом случае.