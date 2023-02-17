'Будем бороться и выстоим': Зеленский ответил на угрозы Лукашенко вступить в войну против Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Он сказал, что наша страна будет биться и выстоит в любом случае.

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Об этом президент Украины сказал в интервью ВВС. Все же он выразил надежду, что Минск не согласится на уговоры Москвы.

"Я надеюсь, что Беларусь не присоединится (к войне. – Ред.). Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем", – сказал он.

Зеленский считает, что для Беларуси будет огромной ошибкой позволить Кремлю использовать страну в качестве плацдарма для нападения на Украину.

Отметим, что российские силы 24 февраля 2022 года начали часть своего полномасштабного вторжения в том числе из Беларуси. Они двинулись в сторону Киева, но получили отпор и были вынуждены отступить в течение нескольких недель, понеся тяжелые потери.

На вопрос, удивлен ли он тактикой РФ в войне, Зеленский назвал ее "бесполезной".

"То, как они уничтожили все. Если их солдаты получили и выполнили эти приказы, значит, они разделяют те же ценности", – отметил украинский лидер.

Накануне Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что российское наступление на Украину уже началось. Атаки страны-агрессора происходят сразу по нескольким направлениям. При этом Вооруженные силы Украины дают отпор врагу.