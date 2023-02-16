Российское наступление уже началось, атаки происходят по нескольким направлениям, но ВСУ дают отпор, – Зеленский в интервью BBC

Российское наступление на Украину уже началось. Атаки страны-агрессора происходят сразу по нескольким направлениям. При этом Вооруженные силы Украины дают отпор врагу.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. Он подчеркнул, что никакой территориальной сделки с Путиным быть не может. Глава государства заявил, что мирное соглашение ослабит Украину. В то же время Зеленский признался, что помощь Запада приблизит мир.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", – сказал Зеленский, заявив, что ВСУ продолжают сопротивляться наступлению России и так, по его словам, будет до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – сказал Зеленский, имея в виду помощь Запад.

Также Зеленский прокомментировал угрозу лидера Беларуси Александра Лукашенко вести войну вместе с РФ с его территории.

"Я надеюсь, что Беларусь не присоединится к войне. Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем", – сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что сила нашего выживания – это наше единство.

"Я считаю, что Украина борется за свое выживание. Страна движется в сторону Европы экономически, а также через свои ценности. Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство. Речь идет не о самом компромиссе. Зачем нам этого бояться? Каждый день в жизни у нас миллионы компромиссов", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировка российских войск в Украине к концу февраля может увеличиться до 400 тысяч солдат. Военный эксперт Роман Свитан считает, что половину из них командование оккупантов планирует перебросить на Донецкое направление.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что Киев получил надежную информацию о намерениях России начать атаку в течение 10 дней. Путин, по его словам, хочет захватить Донецкую и Луганскую области в целом до марта 2023 года.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!