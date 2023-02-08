Сколько войск Россия может бросить на Украину в новом наступлении и какое направление будет основным: прогноз эксперта

Группировка российских войск в Украине к концу февраля может увеличиться до 400 тысяч солдат. Половину из них командование оккупантов планирует перебросить на Донецкое направление.

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Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "РБК-Украина". По его словам, в настоящее время около 100 тысяч путинских солдат РФ уже перебрасывает ближе к границе, после чего они своим ходом подходят к линии фронта.

Ситуация усугубляется – пик ожидается после 20 февраля, прогнозирует Свитан. Он добавил, что в настоящее время оккупанты ежедневно пересекают границу Украины в количестве около 3 тысяч человек.

"Вся группировка противника увеличится до 400 тысяч", – подчеркнул эксперт.

По его словам, вся эта масса оккупантов будет растянута вдоль линии фронта – от Кинбурнской косы до Купянска.

Напомним: ранее австрийский военный аналитик Том Купер выразил убеждение, что, несмотря на многочисленные прогнозы, какого-то "супервеликого" наступления государства-террориста России на Украину быть не может – даже на Донбассе. С такой задачей не справится логистика российской армии.

"Их едва хватает на то, чтобы контролировать, обеспечивать и тренировать около 280 000 призывников каждый год. Заметьте: 280 000 в год. Не в месяц и не на пол года", – акцентировал Купер, добавив, что не верит в появление "500 000 русских солдат", а также "великое русское наступление" в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что Киев получил надежную информацию о намерениях России начать атаку в течение 10 дней. Глава РФ Владимир Путин, по его словам, хочет захватить Донецкую и Луганскую области в целом до марта 2023 года;

– военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

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