Войска РФ атаковали управляемыми авиабомбами село на Харьковщине: есть жертвы и раненые. Фото

Вечером в понедельник, 7 августа, российские оккупационные войска обстреляли село Кругляковка в Купянском районе Харьковской области четырьмя управляемыми авиабомбами. Враг попал по частным жилым домам, два человека погибли, еще пятеро были ранены.

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Об этом сообщили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что обстрел произошел около 19:45.

Жертвами обстрела стали 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще две женщины и двое мужчин были госпитализированы с травмами, а одной 62-летней пострадавшей оказали помощь на месте.

В результате атаки РФ загорелись дома, есть разрушения. Когда на место попадания приехали правоохранители и спасатели, оккупанты устроили повторный обстрел, применив кассетные боеприпасы.

"Когда на место попадания приехали специальные службы, оккупанты осуществили повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены 2 спасателя ГСЧС и следователь полиции Харьковщины", – написал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что и управляемые авиабомбы, и кассетные боеприпасы запрещены Женевскими конвенциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в воскресенье, 6 августа, и в ночь на понедельник, 7 августа, открывали огонь по Днепропетровщине, Николаевщине и Харьковщине. В результате террористических действий врага есть разрушения и жертвы.

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