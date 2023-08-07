Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине и обстреляли Очаков. Фото

Российские оккупационные войска в воскресенье, 6 августа, и в ночь на понедельник, 7 августа, открывали огонь по Днепропетровщине и Николаевщине. Есть разрушения, однако о пострадавших (по состоянию на 8:20) информации нет.

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Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram, что ночью противник совершил по региону ракетный удар. Пострадал Синельниковский район.

"Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – написал чиновник. Он поделился фотографиями последствий ракетной атаки.

Кроме того, под утро 7 августа российская армия обстреляла Мировскую громаду на Никопольщине тяжелой артиллерией.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким на своем канале в Telegram рассказал, что 6 августа в 10:11 и 11:35 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков. Пострадавших нет.

"В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – сообщил Ким в сводке по состоянию на 07:30 понедельника.

Как писал OBOZREVATEL:

– 6 августа противник ударил также по поселку Ольговка Херсонской области и Купянскому району Харьковской области. Ранения получили четыре человека, есть разрушения жилых домов.

– В Воздушных силах считают, что этой зимой Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе Shahed, а не ракетами.

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