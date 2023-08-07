Какой будет зима для украинцев: в Воздушных силах дали тревожный прогноз

Этой зимой Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины "Шахедами", а не ракетами. Это обусловлено значительно более низкой ценой беспилотников.

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О вероятной тактике врага в холодное время года рассказал в комментарии "24 Каналу" спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что для борьбы с дронами-камикадзе Украине нужны системы ПВО разного радиуса действия – если одной из них не удалось сбить, то это сделает другая.

"Для "Шахедов" более рационально использовать зенитные пушки, стрелковое оружие и т.д. Возможно, какие-то новейшие средства РЭБ, которые могли бы влиять на работу "Шахедов", то есть мешать им", – пояснил Игнат.

Однако он добавил, что мобильные огневые группы и средства РЭБ не обладают большим радиусом действия, поэтому редко могут уничтожить ударный дрон. Большинство "Шахедов", по словам спикера, сбивается именно зенитными ракетными системами. Также привлекают и истребительную авиацию.

Для защиты от атак в Сухопутных войсках планируют нарастить ПВО, в частности мобильные огневые группы и системы Gepard или Crotale.

В то же время Игнат добавил, что следующим этапом усиления ПВО Украины должна стать передача многоцелевых американских истребителей F-16, которые Киев также долго просил у западных партнеров.

Напомним, ранее Игнат уже предупреждал о вероятности массированных обстрелов в осенне-зимний период. Он напомнил, что за время атак на топливно-энергетический сектор Украины, с сентября по март, были сбиты примерно 750 дронов и 750 ракет.

Спикер уточнил, что теперь уже оккупанты не имеют такого большого количества ракет. Хотя они их производят, но не могут восстановить весь запас, который использовали. Однако готовиться все-таки нужно.

"Я думаю, что Россия большую ставку будет делать на дроны-камикадзе, которые дешевле, проще в производстве, но ракеты также будут производиться и к этому надо тоже готовиться. Наша задача – усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры", – отметил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Россия, вероятно, возобновит атаки энергетических объектов предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой. По его словам, подготовка к следующей зиме очень особенная и сложная.

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