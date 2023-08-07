Войска РФ ударили по Херсонщине и Харьковщине: есть пострадавшие и разрушения. Фото

Оккупационные российские войска в воскресенье, 6 августа, ударили по поселку Ольговка в Херсонской области, а также по Купянскому району на Харьковщине. Ранения получили четыре человека, есть разрушения жилых домов.

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Обстрел Ольговки произошел к вечеру. О нем сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

В ОВА отметили, что один из снарядов попал во двор частного дома. Ранения получили две женщины – 77 и 73 лет. У них ранения конечностей и акуботравмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

В Харьковской области под огонь вражеской артиллерии попал населенный пункт Путниково в Купянском районе, сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

В результате вражеского удара поврежден частный дом. Телесные повреждения получили 65-летний мужчина и 60-летняя женщина.

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины 6 августа сообщили о "бавовне". Взрывы раздавались в районе временно оккупированного Геническа. Также оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту.