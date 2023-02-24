Войска РФ атаковали Запорожье: в городе прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Вечером в пятницу, 24 февраля, российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в областном центре прогремели взрывы.

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Об этом писали в местных пабликах. В Запорожской областной военной администрации призвали горожан находиться в безопасных местах и не публиковать кадры прилетов вражеских ракет.

"Не распространяйте фото/видео – не информируйте врага о результатах их работы в Запорожской области!" – сказано в сообщении.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев проинформировал, что в самом Запорожье прилетов нет, враг атаковал пригород.

В местном Telegram-канале "Запорожская сечь" сообщили, что, предварительно, по Запорожью снова били из зенитных ракетных комплексов С-300.

"Как вы поняли, одновременно с пусками ракет из-под Токмака туда была наша отработка. Возможно именно поэтому пусков пока больше нет", – добавили там.

Кроме того, поступали сообщения о том, что в Запорожской области были замечены дроны-камикадзе войск РФ Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля войска РФ ударили по Запорожью "Искандерами". Были повреждены жилые дома и детский сад.

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