Войска РФ авиабомбами трижды обстреляли памятку национального значения Каменская Сечь. Видео

Российские оккупационные войска авиабомбами обстреляли находящийся в Херсонской области памятник национального значения Каменская Сечь. Культурный объект подвергся трем мощным взрывам.

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Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Видео обстрела Каменской Сечи появилось в российских телеграмм-каналах.

Культурный объект содержит могилу кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII ст.

Отмечается, что кафиры выпустили по объекту, по меньшей мере, три авиабомба.

Первый взрыв произошел прямо на месте расположения бывшей Каменской Сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 в.

Второй прилет состоялся на территории современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные достопримечательности в непосредственной близости от креста и могилы Гордиенко, а также въездных ворот Сечи.

Врио. министра культуры Ростислав Карандеев отметил, что более 120 объектов национального наследия были повреждены или уничтожены страной-агрессором.

"Это раз доказывает, что Российская Федерация целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию. Однако ей это не удастся: Россия не сможет обойти наказание за свои преступления и будет отвечать за них в международных судах", – заявил он.

Напомним, российские оккупационные войска после обеда в четверг, 1 февраля, атаковали Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли двое иностранных волонтеров.

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