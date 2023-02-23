Войска РФ готовят новую наступательную операцию в районе Угледара: разведка Британии оценила, есть ли у них шансы на прорыв

На протяжении последних суток на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город, однако на годовщину вторжения в Украину оккупанты готовят новую наступательную операцию. Усиленным атакам и обстрелам будет подвергнут Угледар Донецкой области, поскольку военное командование захватчиков готовит новую попытку прорвать линию обороны.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки. Противник намерен осадить это направление, несмотря на потери, которые были понесены на Донбассе за последние два месяца.

"Россия тщательно отрабатывает план нового наступления, учитывая огрехи прошлых операций. Однако, несмотря на это, сделать значительный прорыв в Угледаре их шансы маловероятны", – указано в сообщении.

Напомним, что командование армии РФ перекинуло подразделения оккупационной армии из-под Мариуполя в направлении Угледара. Захватчики штурмуют этот город с конца января.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные аналитики отмечают, что страна-агрессор действительно может выпустить крупный залп ракет не только в ознаменование годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за все это время. Также массированный огонь может послужить "резким ответом Западу" на его обещание сохранить военную поддержку Киеву.

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