Войска РФ хотят захватить трассу Константиновка – Бахмут, но ВСУ дают мощный отпор: появились подробности боев

Под Бахмутом Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Накануне захватчики произвели 151 обстрел позиций украинских воинов.

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Также произошло 13 боестолкновений в районе Соледара. О ситуации на одном из самых горячих направлений в комментарии "Суспільному" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

За минувшие сутки около Бахмута российские оккупанты 151 раз обстреляли позиции украинских воинов. Около трети этих обстрелов пришлись на район Соледара.

"Это Ямполевка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Парасковиевка. Было 56 обстрелов и 13 боестолкновений в районе Соледара. У врага солидные потери за сутки", – рассказал Череватый.

Ориентировочно в боях на Бахмутском направлении накануне, по данным спикера Восточной группировки войск ВСУ, погибли 360 российских военных, еще 290 получили ранения.

В то же время издание приводит слова командира роты батальона "Свобода" Евгения Оропая. Воин подчеркнул, что российские войска пытаются взять под контроль трассу Константиновка – Бахмут, чтобы лишить украинских воинов возможности получать боеприпасы, медикаменты, а также перерезать путь подвоза подкрепления.

Однако, подчеркнул Оропай, основное направление и основная часть трассы контролируются ВСУ.

"Если есть даже небольшая возможность обстрела (трассы. – Ред.), враг обязательно ею воспользуется", – отметил воин.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ в боях за Бахмут ликвидировали сотни оккупантов за сутки. Попытки захватчиков перерезать ключевую трассу потерпели крах.

Также сообщалось, что, по данным Института изучения войны, Россия вовлекла в бои за Бахмут основные силы своей регулярной армии. Разбитые подразделения ЧВК "Вагнер" должны заменить, в частности, воздушно-десантными войсками. Однако захват города силами государства-террориста вовсе не является неизбежным.

Внезапное окружение оккупантами украинских сил в Бахмуте, считают аналитики, крайне маловероятно, однако при таком развитии событий украинское военное командование проведет контролируемый вывод войск из Бахмута, чтобы сохранить жизни украинских солдат.

Тем временем сейчас украинские силы все еще могут эффективно снабжать подразделения в Бахмуте. В свою очередь, украинское военное командование разработало несколько планов действий для реагирования на российские операции вокруг Бахмута.