Войска РФ на Херсонщине построили сеть окопов из контейнеров, ВСУ ''отработали'' по врагу на нескольких направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили атаки войск РФ в районах 12 населенных пунктов Донбасса. Защитники ударили по базам сосредоточения врага с техникой, сбили еще один российский вертолет "Аллигатор" и устроили "бавовну" складу боеприпасов.

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Тем временем российские захватчики на Херсонщине построили сеть укреплений с использованием морских контейнеров, которые перед этим привлекали для полевого госпиталя. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 января – 323-е сутки войны.

Отмечается, что за прошедшие сутки страна-агрессор РФ нанесла четыре ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, произвела 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях. Есть опасность авиационных и ракетных ударов врага на всей территории Украины.

Наши воины отбили попытки атак оккупантов в районах Стельмаховки и Кременной на Луганщине, а также возле н. п. Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Но на Северском и Слобожанском тот произвел минометные и артиллерийские обстрелы районов н. п. Нововасиловка и Волковка Сумской области, Гурьев Казачок, Стрелечье, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении агрессор обстреливал районы Двуречной, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки, Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение ВС РФ попали Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам н. п. Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, а на Новопавловском – Угледар и Большая Новоселка Донетчины.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы н. п. Вольное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское, Плавные Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВС Ф подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

По данным Генштаба, возле Раденска Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также три – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши воины сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" оккупантов. Ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Washington Post со ссылкой на западных чиновников и аналитиков дало прогноз относительно войны в Украине в 2023 году. По словам специалистов, у Киева есть большие шансы на успех, но глава РФ Владимир Путин готовится к затяжным боям.

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