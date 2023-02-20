Войска РФ нанесли удары по Запорожью: жителей призывали оставаться в укрытиях

Россия атаковала Запорожье 20 февраля. Взрывы в городе было слышно около 16 часов дня.

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Предварительно сработали силы ПВО, людей призывали не покидать укрытий. Об этом сообщили в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

"Сохраняйте спокойствие и пребывайте в безопасных местах! Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории. Держимся! С верой в ВСУ!" – говорится в сообщении.

Атаку также подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется. Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах. Воздушная опасность еще сохраняется", - написал он в 16:31.

Как сообщало "Общественное", около 16:07 на территории Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Через считанные минуты в облцентре были слышны звуки взрывов.

Впоследствии в сети сообщили, что взрывы могли быть связаны с работой ПВО. Она, как сообщают некоторые паблики, якобы была успешной. В мониторинговых группах также сообщали, что до этого над областью было зафиксировано 2 БпЛА. Скорость и высота, на которых они двигались, указывали на то, что это могли быть дроны-разведчики.

Отбой тревоги в регионе объявлен в 16.35.

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