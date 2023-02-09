Войска РФ наступают на Кременском направлении, но получают отпор от ВСУ: Гайдай рассказал о ситуации

Российские оккупационные войска существенно увеличили количество атак в Луганской области. Активизация захватчиков наблюдается, в частности, на Кременском направлении.

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Также путинские террористы продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в последние дни путинские террористы увеличили количество обстрелов. Войска РФ пытаются развить успех на Кременском направлении, однако их сдерживают украинские воины.

"Существенно увеличилось количество атак, обстрелов за последнее время. Именно на Кременском направлении они пытаются развивать успех, продавливать оборону наших защитников. Но на сегодняшний день они существенных успехов не имеют. Там стойко держат Силы обороны Украины свои позиции", – сказал Гайдай.

Оккупанты не отказываются от привычной для себя тактики террора. Кроме боев с украинскими войсками, захватчики продолжают вести огонь по мирным жителям деоккупированных населенных пунктов.

"Наши деоккупированные населенные пункты, такие как Макеевка, Невское, Новоселовка, полностью уничтожаются, и ежедневно продолжаются обстрелы со стороны российских оккупационных войск", – отметил глава ОВА.

Напомним, российская оккупационная армия пытается проводить атаки на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Сватовско-Кременском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля. В последующие дни пропагандисты также заявили, будто оккупанты продвинулись и к западу от прежних позиций на линии Сватово – Кременная.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих областей к марту.

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