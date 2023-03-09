Войска РФ не прекращают попыток оцепить Бахмут, на оккупированной Херсонщине оккупанты вывозят украденное имущество украинцев грузовиками – Генштаб

Российские оккупационные войска не прекращают штурмовые действия в Бахмуте Донецкой области. Кроме того, россияне активизировали мародерство на временно захваченных Херсонской области, откуда бытовую технику и другое награбленное имущество вывозят грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 9 марта. Отмечается, что целью оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия они сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские обстрелы

За сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения, в результате чего погибли мирные жители. Зафиксировано попадание. Не имея значительных успехов в поле боя, враг продолжает применять тактику террора, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего в сутки противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них – Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздольевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногорьевка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

Потери оккупантов

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупационные войска планируют масштабную провокацию на украинско-беларуской границе. Освещать очередное "шоу" поручили путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву;

– в разведки Литвы считают, что Россия обладает ресурсами для продолжения войны в Украине с "нынешней интенсивностью" еще в течение двух лет. Как долго государство-агрессор сможет ее вести, также будет зависеть от поддержки армии оккупантов со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея.

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