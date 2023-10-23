Войска РФ несут значительные потери под Авдеевкой, но продолжают перебрасывать туда новые силы – ISW

Российские оккупанты, несмотря на большие потери, продолжают перебрасывать свои войска на Авдеевское направление фронта. Кремлевские "военкоры" заявляют, что 22 октября на этом направлении не произошло значительных изменений. Это объясняется тем, что оккупанты взяли паузу после значительных потерь.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, в войска РФ сталкиваются с фронтальными механизированными атаками. Кроме того, у них была неудачная попытка наступления на позиции ВСУ.

Более того, некоторые пропагандисты утверждают, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков и вытеснили там российские войска.

Геолокационные кадры от 21 октября свидетельствуют, что российские войска недавно совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского, а именно – 11 км к юго-западу от Авдеевки.

Однако в РФ не скрывают, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают вражескую бронетехнику все более уязвимой и усложняют наземные атаки.

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А еще – оккупанты сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, позволяющую оперативно перебрасывать личный состав на критические участки.

Сдерживают военных преступников РФ и оборонительные укрепления.

"Эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года. Однако пока неизвестно, имеют ли российские войска возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали украинские войска после первых неудач в июне 2023 года. Данные украинских источников также свидетельствуют о том, что российские войска продолжают опрокидывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на шестьсот шестой день широкомасштабного российского вторжения в Украину враг в лице армии РФ продолжает нарушать законы и обычаи войны. Оккупанты используют тактику террора, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. За последние сутки произошло 82 боестолкновения, военные преступники РФ проводят штурмы с использованием авиации.

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