Войска РФ обстреляли Харьковщину и Херсонщину: есть жертва, ранены дети

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжали террор мирных жителей Харьковщины и Херсонщины. В результате преступных действий российской армии погибла одна женщина и еще восемь украинцев получили ранения разных степеней тяжести, среди них – двое детей.

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Об очередных актах террора против мирных жителей в Telegram сообщили представители местных администраций. Огонь по мирным населенным пунктам вели из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов.

Харьковская область

Под вражеский обстрел попал, в частности, город Волчанск Чугуевского района. В результате атаки погибла женщина 60 лет – вражеский снаряд попал прямо в частный дом. Также женщина 45 лет, 7-летняя девочка и 71-летний мужчина получили ранения. Они были госпитализированы, утром 21 января сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, по его словам, от обстрелов пострадал гражданский мужчина 27 лет в селе Ковшаровка Купянского района. Его тоже госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным Синегубова, огонь по Волчанску, а также Купянску, Стрелечей, Вильче, Огурцовому и другим населенным пунктам Харьковщины, оккупанты вели из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов.

Херсонская область

В течение 20 января оккупанты 36 раз обстреляли территории Херсонщины. Только по областному центру ударили 11 раз в сутки. Огонь вели по жилым кварталам города, в результате чего повреждены дома горожан.

Также 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека подорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Два человека ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.

Напомним: ранее россияне обстреляли ракетами С-300 поселок Шевченково в Харьковской области. Попали по рынку, где разрушили много помещений, погибли две женщины, а среди пострадавших был ребенок. Многие оказались под завалами.

Также оккупационные войска РФ обстреляли из наземных пусковых установок С-300 Мерефу в Харьковской области, из-за действий российских террористов погиб 50-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 января российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. Из-за действий оккупантов в городе на время остановило работу метро;

– начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что после деоккупации почти всех территорий представители правоохранительных органов обнаружили 25 пыточных. В них российские оккупанты совершали страшные преступления над мирными украинцами, в частности, спиливали людям зубы и вырывали ногти.

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