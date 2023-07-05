Войска РФ обстреляли Херсонщину: есть жертва, ранен ребенок

В среду, 5 июля, российские оккупационные войска снова ударили по Херсонской области, убив и ранив людей. Под вражеским огнем оказались жилые дома в поселке Белозерка.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Известно о том, что пострадали шесть мирных людей", – отметил он.

В одном из обстрелянных домов произошел пожар.

Травмы получили 10-летний мальчик и 56-летняя женщина. 58-летний мужчина, находившийся в это время в гараже, получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще в одном доме, по которому ударили захватчики, был ранен 51-летний мужчина – он получил легкие травмы. Кроме него также пострадали две женщины возрастом 70 и 41 год.

Массированному обстрелу со стороны РФ также подверглось село Шевченковка, сообщили в Херсонской ОВА. К счастью, люди там не пострадали, но есть разрушения.

"По мирному населенному пункту зафиксировано три десятка "прилетов". Из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники утром 4 июля, около 6:00, ударили по Херсону. Известно о гибели двух гражданских.

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