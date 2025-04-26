Войска РФ обстреляли Херсонщину из артиллерии: есть жертва

В Белозерке Херсонской области и в результате артиллерийских обстрелов погибла 70-летняя женщина. В момент удара она находилась во дворе своего дома. По факту преступления возбуждено уголовное производство.

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. Досудебное расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следователей, артиллерийский обстрел произошел 26 апреля около 12:00. Прокуратура и следователи фиксируют все военные преступления, совершаемые военными РФ.

Также в Херсонской областной военной администрации отметили, что российские войска атаковали поселок Камышаны с помощью беспилотника. В результате взрыва пострадали 56-летняя женщина и 60-летний мужчина.

У обоих диагностировали взрывчатые травмы и контузии, у мужчины также обнаружили обломочные ранения грудной клетки, конечностей, лица и глаза. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Медики оценивают состояние пациентов как серьезное, но стабильное. Следственные органы продолжают фиксировать последствия вражеских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают терроризировать Херсонщину постоянными обстрелами. Накануне они атаковали Херсон и шесть населенных пунктов области.

В результате обстрелов ранения получили восемь человек. Как сообщила Национальная полиция Украины, под ударами оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Берислав, Новорайск, Змиевка и Красный Маяк.

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