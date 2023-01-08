Войска РФ обстреляли Краматорск, Константиновку и Курахово, есть разрушения. Фото

В ночь с 7 на 8 января российские оккупационные войска обстреляли Донетчину. Под огнем захватчиков оказались города Краматорск и Константиновка.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он показал последствия вражеских ударов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По Краматорску войска РФ нанесли семь ракетных ударов, были повреждены здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.

По Константиновке оккупанты ударили дважды, снаряды попали на промышленную зону. По предварительным данным, в обоих городах погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

За несколько часов до этого россияне также обстреляли город Курахово и поселок Кураховка. Там были повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую громаду теплом.

"Враг не прекращает терроризировать прежде всего гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ будут держать все, причастные к преступлениям", – отметил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 7 января российские оккупанты начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышали звуки взрывов кассетных бомб.

– Российская армия также ударила по Харькову и области. В Мерефе есть прилеты, погиб человек.

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