Войска РФ получили приказ о начале нового наступления: разведка Британии назвала ключевые участки и оценила силы армии Путина

За последние три дня российские наемники из ЧВК "Вагнер" добились небольших успехов к северу от Бахмута, предположительно захватив село Красная Гора, тогда как на юге продвижения российских оккупационных войск почти не было. Также непрерывно, но мало результативно атакуют россияне и на линии Кременная – Сватово.

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Действия оккупантов позволяют предположить, что оккупационные войска получили приказы продвигаться во многих секторах, однако сил для серьезного прорыва они нигде не накопили. Об этом в новой аналитической справке рассказали в министерстве обороны Великобритании.

Британская разведка констатировала незначительные успехи "вагнеровцев" на северных окрестностях Бахмута на Донетчине, за который ведутся ожесточенные бои. По данным МО Британии, наемники "почти наверняка" захватили село Красная Гора к северу от города.

К югу от Бахмута россияне особыми продвижениями похвастаться не могут. Организованная украинская оборона города продолжается.

Практически непрерывно атакуют оккупанты и позиции украинских войск на линии Кременная-Сватово на Луганщине. Однако наступательные усилия захватчиков продолжают оставаться слишком малыми для осуществления значительного прорыва.

"Россия, вероятно, имеет целью вернуть некоторые успехи украинских сил, достигнутых в сентябре-ноябре 2022 года: существует реалистичная возможность, что их ближайшая цель - продвижение на запад к реке Жеребец", - предполагают в МО Британии.

Действия оккупационных российских подразделений позволяют предполагать, что захватчики получили из Москвы приказ идти в наступление на многих участках фронта, однако сил для серьезного прорыва хотя бы на каком-то из них и кардинальной смены ситуации у оккупантов пока нет.

"В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но они не накопили достаточную наступательную боевую мощь ни на одном из направлений для достижения решающего эффекта", – пришли к выводу в МО Британии.

Напомним, ранее в британском оборонном ведомстве отметили, что Россия оказалась перед дилеммой. Захватчики одновременно пытаются наступать на Донбассе – и обороняться на "краях" фронта. Именно поэтому пока на Донбассе продолжаются непрерывные штурмы украинских позиций, на оккупированной части Запорожской области оккупанты усиленно строят укрепления. Ключевая цель этих действий – удержать "сухопутный коридор" в украинский Крым.