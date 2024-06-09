Войска РФ потеряли за неделю на фронте почти 1,5 тысяч единиц вооружения: свежие данные
В течение недели со 2 по 9 июня потери врага в живой силе составили без малого 9 тыс. оккупантов. Также враг потерял за этот период около 1,5 тыс. единиц военной техники и вооружений.
В частности, уничтожены более 350 артиллерийских систем, около 100 танков и один корабль армии РФ. Итоги недели подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он рассказал, что в течение уходящей недели Россия потеряла в Украине 8 700 оккупантов убитыми и ранеными.
Также уничтожено 1459 единиц военной техники и вооружений.
В частности, армия российского диктатора Владимира Путина потеряла:
- 104 танка
- 151 боевая бронированная машина
- 360 артиллерийских систем
- восемь РСЗО
- 15 установок ПВО
- один корабль
- 470 единиц автотехники
- 58 единиц спецтехники
Также через неделю украинские воины уничтожили девять вражеских ракет и 283 БпЛА.
Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.
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