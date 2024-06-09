Войска РФ потеряли за неделю на фронте почти 1,5 тысяч единиц вооружения: свежие данные

В течение недели со 2 по 9 июня потери врага в живой силе составили без малого 9 тыс. оккупантов. Также враг потерял за этот период около 1,5 тыс. единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены более 350 артиллерийских систем, около 100 танков и один корабль армии РФ. Итоги недели подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он рассказал, что в течение уходящей недели Россия потеряла в Украине 8 700 оккупантов убитыми и ранеными.

Также уничтожено 1459 единиц военной техники и вооружений.

В частности, армия российского диктатора Владимира Путина потеряла:

104 танка

151 боевая бронированная машина

360 артиллерийских систем

восемь РСЗО

15 установок ПВО

один корабль

470 единиц автотехники

58 единиц спецтехники

Также через неделю украинские воины уничтожили девять вражеских ракет и 283 БпЛА.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.