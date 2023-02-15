Войска РФ продолжили наступление на Донбассе, в Старобельске обустроили госпиталь для тяжело раненых оккупантов — Генштаб

Российские оккупанты продолжают лелеять надежду выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей вопреки многочисленным потерям, которые наносят им Силы обороны. С этими намерениями армия противника сосредоточила свои основные ресурсы на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Также российские солдаты за сутки 15 февраля нанесли 17 авиационных ударов, 28 обстрелов по реактивным системам залпового огня, по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины.

"Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе. Остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – указано в сообщении.

Наши военные подчеркнули, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Но враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рубленое, Червоное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине.

Следующие направления также подверглись массированным атакам агрессора:

на Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка на Луганщине и Терны, Новоселовка, Спорное, Раздолевка и Степное Донецкой области;

на Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Василовка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в частности, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива;

на Запорожском направлении огневого поражения получили районы более 15 населенных пунктов, в частности, Темировка, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области;

на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львов, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

При этом и сами российские войска несут значительные потери, раненных несоизмеримо больше, чем погибших. В результате в Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь.

"Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля зафиксировано прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", – подчеркнули в ВСУ.

Отдельного внимания заслуживает блестящая работа украинской авиации. В течение суток она нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

"В то же время наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, три района сосредоточения живой силы противника и два его состава боеприпасов", – заключили в Генштабе украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Минобороны Резникова, Киев обеспечил системность поставок боеприпасов для Вооруженных сил из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только в качестве военно-технической помощи – на весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым для отражения российской агрессии.