Войска РФ продвинулись на некоторых участках: разведка Британии оценила ход боев в Луганской области и указала на ключевой замысел Кремля

Войска РФ имеют определенные успехи на Кременском направлении и восстановили контроль над подступами к Кременной Луганской области. Кое-где продвижение захватчиков составило несколько километров, замысел военного командования РФ, по-видимому, состоит в отодвигании линии фронта к реке Оскол.

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Кроме того, Россия стремится захватить Купянск на Харьковщине, поскольку там расположен крупный логистический узел. Об этом сообщается в новой сводке министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что бои на участке фронта Сватово – Кременная на севере Луганщины существенно усилились с начала марта текущего года. И сейчас Россия имеет определенные успехи под Кременной.

"Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к городу Кременная, который в начале года находился под непосредственной угрозой со стороны Украины. Местами Россия продвинулась на несколько километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от оборонных линий, которые они подготовили вдоль возвышенности, и включить естественное препятствие реки Оскол", – говорится в сообщении.

В то же время в МО Британии прогнозируют попытки войск РФ захватить Купянск Харьковской области. Этот город важен для оккупантов, в частности, потому, что там расположен крупный логистический узел.

В целом же захватчики на северо-востоке Украины концентрируются на обороне.

"Оперативно намерения России на северо-востоке, по всей видимости, остаются оборонными. Командующие, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести большие наступательные операции", – констатируют в британском оборонном ведомстве.

Напомним, 5 марта войска РФ ударили по жилым домам и железнодорожному вокзалу в Купянске.

В результате очередного теракта со стороны РФ погиб мужчина, в его дом прилетел российский снаряд. Также повреждения получили жилые дома, железнодорожный вокзал, роддом и образовательное учреждение.