Войска РФ ударили по жилым домам и транспортной инфраструктуре Харьковщины: есть жертва. Фото

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Утром 5 марта и накануне вечером под вражескими обстрелами оказался город Купянск.

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Вследствие обстрела погиб мужчина, в его дом прилетел российский снаряд, также повреждения получили жилые дома, объект инфраструктуры, роддом и образовательное учреждение. О последствиях вражеских обстрелов в Харьковской области рассказал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, 4 марта Россия обстреливала населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, утром же ударила по Купянску.

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", – отметил Синегубов.

Он также рассказал о последствиях ночных обстрелов Купянска войсками РФ. Захватчики привычно били по жилой застройке и гражданской инфраструктуре. Есть погибший.

"Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здание образовательного учреждения и роддом", – рассказал Синегубов.

Он показал фотографии из мест прилетов во время ночного обстрела.

Также Синегубов рассказал, что в регионе продолжаются работы по разминированию территорий. Накануне пиротехники ГСЧС обезвредили 37 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и продолжают уничтожать врага. Верим в ВСУ и поддерживаем наших Героев. Украина победит", – добавил глава Харьковской ОВД.

Напомним, накануне в Харьковской области 37-летний мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он шел на рыбалку и наткнулся на растяжку, которую оставили российские оккупанты. Трагедия произошла в Чугуевском районе.

Также сообщалось о том, что 2 марта в Изюмском районе Харьковской области на взрывном устройстве подорвалось авто. В автомобиле находились работник лесничества и еще трое мужчин – 21, 39, 43 и 54 лет. Все они погибли.

Между тем , в Минобороны заявили об усилении террора со стороны оккупантов. Из-за неудач на фронте российские захватчики все чаще и жестче обстреливают украинские города и села, отыгрываясь на беззащитном гражданском населении за поражения на поле боя.