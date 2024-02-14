Войска РФ продвинулись в районе Кременной и Работино, но несут колоссальные потери на Херсонщине: анализ ISW

Войска Российской Федерации продвинулись к западу от Кременной на Луганщине, Бахмута на Донетчине и села Работино на Запорожье. Продолжаются позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонщины в районе Крынок, где оккупанты, как заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, теряют в атаках до 70% своего личного состава.

Сводку о ситуации в Украине за минувшие сутки (13 февраля) опубликовал Институт изучения войны (ISW) на своем сайте. Американские аналитики отметили, что не все успехи, о которых сообщали россияне, удалось подтвердить по фото и видео с фронта.

Харьковщина и Луганщина

В ходе продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная армия страны-агрессора достигла некоторого продвижения. Кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска прошли вперед в поле к востоку от Торского (на запад от города Кременная).

Один из "военкоров" РФ заявил 12 февраля, что российские силы продвинулись на 300 метров дальше в районе Белогоровки (к югу от Кременной) и захватили участок дороги Шипиловка-Белогоровка. Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этим утверждениям.

Позиционные бои продолжались 13 февраля северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман; юго-восточнее Купянска в районе Тымковки и Табаевки; северо-западнее Кременной близ Невского; к западу от Кременной в районе Терного и Ямполовки; возле Белогоровки.

Донецкая область

Есть информация о продвижении оккупантов к западу от Бахмута. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, заявил, что ВС РФ частично продвигаются возле Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и захватывают лесные массивы. Представитель Украины заявил, что российские блогеры лгали об успехах оккупационных войск в районе города Часов Яр (к западу от Бахмута).

Российские "военкоры" 12 и 13 февраля заявляли, что силы 98-й воздушно-десантной дивизии страны-агрессора, включая части ее 331-го полка ВДВ, продвигались в направлении Богдановки, западнее трассы О0506 (Хромовое-Часов Яр) и в сторону Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки и Веселого, северо-западнее – в районе Богдановки, западнее – у Ивановского, юго-западнее – у Клещеевки и Андреевки, а также южнее Бахмута в районе Шумов и Южного.

Сообщается, что российские боевики продолжали наступление в пределах Авдеевки. В РФ утверждают, что их войска двигались вперед на севере города, а также на юго-восточных и южных окраинах, хотя ISW пока не наблюдал подтверждения дальнейших успехов России в Авдеевке.

Российская сторона также говорит о продвижении к западу от Авдеевки в районе Ласточкино и к юго-западу от города в районе Первомайского. Аналитики не смогли подтвердить эти заявления.

Позиционные бои продолжались в пределах и вблизи Авдеевки, на запад от города в районе Тоненького и на юго-запад в районе Невельского и Первомайского.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что противник усиливает наступление в зоне ответственности его ОСГВ. Также растет количество вражеских авиационных и артиллерийских ударов.

Российские военные блогеры заявили 13 февраля, что за прошедшие сутки войска РФ нанесли до 60 ударов планирующими бомбами по украинским позициям в Авдеевке.

13 февраля позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка. Российские и украинские источники сообщили о боестолкновениях к западу от Донецка в районе Георгиевки и к юго-западу от города в районе Победы и Новомихайловки.

Запорожская область

13 февраля позиционные бои на границе Донецкой и Запорожской областей продолжались, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Источники из Украины и России говорили о том, что ВС РФ безуспешно атаковали южнее Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки) и севернее Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Кадры от 12 февраля, на которых можно установить место съемки, свидетельствуют о продвижении вражеских войск к западу от села Работино.

Позиционные бои продолжались в районе Работино, к северо-востоку от села в районе Малой Токмачки и Новопроковки, к востоку от села в районе Вербового и к югу от Работино у Новопрокоповки.

Херсонщина

На левобережье Херсонской области позиционные бои ведутся в районе Крынок.

Представительница украинского ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские боевики "Шторм-З", морская пехота, воздушно-десантные подразделения и мобилизованные проводят по два-три десанта на левобережье в день. Гуменюк также сообщила, что российские силы все чаще используют FPV-дроны для атак на этом участке фронта. Она утверждает, что во время атак штурмовые подразделения россиян теряют до 70% личного состава.

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что 13 февраля на линии фронта произошло 71 боевое столкновение. Активнее всего атаковали захватчики на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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