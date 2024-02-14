Поражены четыре пункта управления врага и два склада БК: за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение – Генштаб

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Активнее всего атаковали захватчики на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время украинские воины держали оборону и наносили захватчикам потери: в частности, поражены четыре пункта управления врага и два склада БК. Подробности о ситуации на поле боя раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в утренней оперативной сводке.

По данным Генштаба, в течение суток 13 февраля на фронте произошло 71 боевое столкновение.

"В целом враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажки и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры", – отмечено в сводке.

По данным Генштаба, авиационным ударам врага подверглись: Круглое Харьковской области, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Терны, Раздоловка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем захватчиков оказалось более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что же касается ситуации на фронте, то в зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Не очень активными были накануне захватчики и на Лиманском направлении: там украинские воины отразили две вражеские атаки в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении, отметили в Генштабе, захватчики наступательных действий не проводили.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Захватчики понесут потери, но продолжают попытки выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Накануне россияне там провели 5 безуспешных штурмовых действий.

Тем временем, украинские воины продолжают выбивать вражескую живую силу и технику по всей линии фронта.

Накануне авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийским средствам, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, Силы обороны накануне, 13 февраля, ликвидировали 1060 российских оккупантов. "Урожайным" стал день и по количеству поражённой техники. Только артиллерийских систем Россия потеряла 66, а количество уничтоженных ББМ составило почти 40 единиц.