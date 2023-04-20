Войска РФ пытались наступать на пяти направлениях, за Бахмут продолжаются ожесточенные бои — Генштаб

Российские оккупанты продолжают надеяться на получения полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – за день Силами обороны отражено более 40 атак противника.

Видео дня

Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ на Facebook от 20 апреля. Захватчики не прекращают производить атаки, к сожалению, они не проходят бесследно ни для инфраструктуры, ни для мирных людей.

"В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – указано в сообщении.

Также оккупанты подвергли минометному и артиллерийскому огню:

на Купянском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области;

на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тонечко, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское;

на Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, минометная батарея батальона специального назначения "Донбасс" 15-го Славянского полка уничтожает российских оккупантов под Кременной. Наши защитники из этой бригады обеспечивают огневую поддержку украинской пехоте на переднем крае.

Егеря-десантники из 71-й бригады ВСУ провели молниеносный штурм под Авдеевкой, атаковав врага и захватив его позиции на стратегически важной высоте. Более десятка захватчиков были ликвидированы, четверо бросили оружие и бежали с поля боя.

"Это важный для врага рубеж.Знали, что там есть пулеметы, очень много огневых точек, что врага может быть не меньше 20 человек", – указали наши защитники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!