Молниеносная операция: егеря-десантники атаковали оккупантов под Авдеевкой и заставили их бежать с потерями. Видео

Егеря-десантники из 71-й бригады Вооруженных сил Украины провели молниеносный штурм под Авдеевкой, атаковав врага и захватив его позиции на стратегически важной высоте. Более десятка захватчиков были ликвидированы, четверо бросили оружие и бежали с поля боя.

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Слаженная работа артиллерии, штурмовиков и операторов БПЛА сделала свое дело – полкилометра позиций противника были взяты за три часа. Наши воины двигались так быстро, что враг не успевал наводить артиллерию, говорится в сюжете "Фактов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Бой за высоту, которую враг захватил еще летом и откуда накрывал позиции ВСУ плотным огнем, начался на рассвете. Подготовку вела артиллерия.

"Это важный для врага рубеж. Знали, что там есть пулеметы, очень много огневых точек, что врага может быть не меньше 20 человек", – рассказал замкомандира 3-й роты 71-й бригады с позывным "Кеп".

Задание было крайне сложное – на 500 метрах окопов оккупанты успели достаточно сильно укрепиться. По словам защитников, там были и закрытые щели, и блиндажи, и бетонные бункеры, поэтому "сюрпризы" могли ждать на каждом повороте.

Чтобы отбить эти позиции, наши десантники разыграли "многоходовочку". Разбились на группы, и когда наша артиллерия стихла, бойцы уже были рядом с окопами противника.

"Мы двигались очень быстро, аккуратно, тихо и незаметно. Они даже не поняли, что мы возле них", – рассказал боец с позывным "Красинь".

В каждом из окопов завязался отдельный бой с гранатами и автоматными очередями. Для оккупантов штурм стал полной неожиданностью, у некоторых сразу не выдержали нервы – они бросили оружие и сбежали. Один из них даже не успел надеть шлем.

"Не было страха, я знал, что за мной идут побратимы, которые прикроют мне спину", – вспомнил боец "Калуш".

Десантники продвигались окоп за окопом.

"Мы с такой скоростью двигались, что их арта просто не успевала наводиться. То есть мы продвигаемся, а они сзади отрабатывают", – говорит "Красинь".

Бойцы штурмовали ДОТ (долговременная огневая точка), где засел российский пулеметчик, но из-за плотного огня к нему не удавалось приблизиться ближе чем на 5 метров. Тогда "Красинь" решил брать дот "с чердака":

"Увидел от буржуйки труба. Тепло идет, работает, значит вентиляция есть. Я снимаю чеку, бросаю туда гранату, я так понял, там все было БК сложено. И там как начало взрываться..."

Штурм продолжался беспрерывно почти три часа.

Командование оккупантов, следившее за боем со своих дронов, было явно обескуражено.

"Им было интересно, что это за спецназ их штурмует", – говорят защитники.

Во время штурма наши воины потеряли одного из бойцов. Еще один получил ранение – цена освобождения каждого метра родной земли крайне высока, но наши защитники непоколебимо продолжают борьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, в течение суток на Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступления в районах Новокалиново, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского и обстрелял более 15 населенных пунктов. Также враг сосредотачивает атаки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

– В Авдеевке в последнее время желающих эвакуироваться стало больше из-за постоянных авиаударов врага. Люди также устали жить без газа, света и воды.