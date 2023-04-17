В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка: ВСУ за сутки отбили более 60 атак врага – Генштаб

В Украине начались 418-е сутки полномасштабной войны, на которые войска РФ несут немалые потери, однако продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Захватчики активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию на этих участках фронта.

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Накануне наши воины отбили там более 60 вражеских атак, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка на Донетчине. Об оперативной обстановке сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 апреля.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным Запорожье, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине. Также совершили 42 авиаудара, а еще 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая инфраструктура.

"Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС Беларуси. За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял Новомлынск, Двуречную, Западную и Кондрашовку Харьковской области. На Лиманском – вел безуспешные наступательные действия севернее Григоровки и возле Спорного. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное, Торское – Донецкой.

На Бахмутском направлении ВС РФ продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Оккупанты провели безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От их обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступления в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского. Вместе с тем обстрелял более 15 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинкя, Георгиевка, Максимилианивка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении агрессор наступательных действий не проводил, обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Великую Новоселку и Времивку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. За сутки вели обстрелы по более чем 40 населенным пунктам, в частности Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Волшебное, Орехов, Новопавловка и Степное на Запорожье; Золотая Балка, Казачье, Львов и Никольское на Херсонщине, город Херсон.

Авиация Сил обороны накануне нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также были сбиты четыре вражеских БПЛА: два "Орлана-10", разведывательный "Элерон" и дрон-камикадзе "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что у нашей страны уже есть возможность начать деоккупацию Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

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