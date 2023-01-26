Войска РФ пытались продвинуться на Бахмутском и Новопавловском направлениях, оккупанты усилили террор в Херсонской области – Генштаб

Российские оккупанты, несмотря на потери, продолжают попытки продвижения на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Также захватчики продолжат террор на деоккупированных территориях Херсонщины.

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Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и в настоящее время. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как заявляет Генштаб, за эти сутки вражеские войска нанесли 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Также захватчики произвели 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется.

Сутки на разных направлениях ведения боевых действий прошли так:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь. В то же время, обстрелы из минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка – Сумской, а также Стрелка, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск на Харьковщине.

– На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка – Луганской, а также Ивановка Донецкой области.

– На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении огневого поражения, в частности, понесли Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

– На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

– На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

– На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

Продолжаются контрразведывательные мероприятия в отдельных временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области российские захватчики обустроили застенку. В нее можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

Во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения под предлогом реформирования получили указание о штатном сокращении работников на 10 процентов. Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 других важных военных объекта захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты начали штурмовать Угледара Донецкой области, прорывая позиции армии Украины. Город имеет принципиальное значение для РФ, поскольку улучшит стратегическое положение их солдат на Донбассе, позволит углубить оборону.

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