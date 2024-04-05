Войска РФ пытаются нарастить темпы наступления на разных направлениях: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска активизировали штурмовые действия, в том числе с применением тяжелой техники. Механизированные штурмы они совершали, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вражеские колонны, двигавшиеся на позиции украинских войск, понесли значительные потери, однако враг имеет определенные успехи. О ситуации на линии фронта рассказали в Институте изучения войны (ISW).

На линии Купянск-Сватово-Кременная по состоянию на 4 апреля не зафиксировано подтвержденных изменений линии фронта. Позиционные бои продолжались западнее Сватово – близ Андреевки, к западу от Кременной – возле Ямполевки и Тернов и на юг – близ Белогоровки.

Российские пропагандисты сначала заявляли, что оккупационные войска якобы вошли в Терны и бои идут на юго-восточной окраине населенного пункта, однако впоследствии один из них признал, что эти заявления не соответствуют действительности и до Тернов оккупанты еще не добрались.

Между тем, россияне также жалуются, что на Лиманском направлении их продвижению очень мешает украинская аэроразведка.

На Бахмутском же направлении россияне накануне пошли механизированным штурмом на Часов Яр и смогли добраться до восточной окраины города. Аналитики нашли геолокационные кадры, зафиксировавшие, как российская механизированная колонна продвигалась по участку трассы Т-0506 (Хромово-Часов Яр) до восточной части микрорайона Канал (крайняя восточная часть Часова Яра), где украинские войска смогли остановить продвижение врага.

По данным украинских воинов, в бою у Часового Яра было уничтожено 11 из 25 единиц российской бронетехники, которые враг бросил на штурм. Действуют там, по данным ISW, части российской 98-й воздушно-десантной дивизии

В целом, отметили в ISW, российские войска наращивают темпы и масштабы своих механизированных ударов по всей восточной Украине и, вероятно, усиливают общий темп своих наступательных операций в Украине.

Еще одну попытку механизированного штурма силами батальона 30 марта захватчики предприняли близ Тоненького на Авдеевском направлении, а 3 апреля они пошли в усиленный механизированный штурм численностью взвода у Тернов (западнее Кременной).

"Размер этих недавних механизированных штурмов может свидетельствовать о том, что в настоящее время российские военные отдают предпочтение наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях", – считают аналитики.

В ISW также отметили, что недавно на Бахмутском направлении россиянам удалось продвинуться к северо-востоку и к западу от Бахмута. В частности, геолокационные кадры от 4 апреля подтверждают недавнее продвижение оккупантов к северу от Веселого. А кадры от 3 апреля подтвердили продвижение северо-западнее Берестового и захват оккупантами "значительной части" Ивановского. Впрочем, несмотря на заявления российских "военкоров" о полном захвате этого населенного пункта, подтверждений этому нет. Поэтому, по оценкам аналитиков, захватчики пока не контролируют юго-западную и северо-западную части населенного пункта

Позиционные бои накануне шли в районе Верхнекаменского, Выемки, Спорного, возле Богдановки, близ Ивановского и Ступочек и возле Клещиевки и Андреевки.

Продолжались 4 апреля позиционные бои и западнее Авдеевки. Российские "военкоры" уверяли, что оккупационные войска продвинулись на 830 юго-восточнее Уманского и до 600 метров в Семеновке, которую оккупанты якобы контролируют на 20-25%. Подтверждено же аналитиками лишь присутствие российских войск на южной окраине населенного пункта.

Также российская пропаганда распространяла сообщения о якобы частичном выходе украинских войск из Бердичев (северо-западнее Авдеевки), а также Семеновки и Первомайского (юго-западнее Авдеевки). Никаких доказательств выхода украинских сил из этих районов аналитики не нашли.

Россияне также заявляли о нескольких украинских механизированных атаках, совершенных 3 и 4 апреля возле Тоненького, Уманского, Водяного и Первомайского. Позиционные бои шли у Яснобродовки и Невельского.

По оценкам украинских воинов, на Авдеевском направлении активизация оккупационных войск связана с их попыткой максимально использовать время, пока весенние дожди не размочат землю, осложнив применение тяжелой техники.

И далеко не всегда эти попытки являются для захватчиков успешными. По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, в период с 29 по 31 марта россияне штурмовали позиции украинских воинов близ Тоненького, применив около 50 единиц бронетехники. 30 марта украинские силы отразили одну из ряда механизированных атак (численностью около батальона) под Тоненьким, уничтожив не менее 12 российских танков и 8 БМП.

"Из доклада Волошина следует, что российские силы провели большую механизированную тактическую наступательную операцию в этом районе, чем сначала сообщалось, но нападения не произошли сразу. Российский инструктор "Шторм-С" 1 апреля также заявил, что механизированный штурм происходил несколькими волнами в течение нескольких дней ", – отметили в ISW.

Определенных успехов добились оккупанты и вблизи Донецка. Геолокационные кадры от 1 апреля подтвердили недавнее продвижение оккупантов к юго-востоку от Красногоровки. Один из российских "военкоров" также утверждал, что по состоянию на 3 апреля под контролем оккупантов находится большая часть Новомихайловки, хотя украинские войска удерживают позиции в западной части населенного пункта.

4 апреля позиционные бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Новомихайловки, Константиновки и Водяного.

Здесь, по наблюдениям украинских военных, оккупанты отдают предпочтение штурмам небольшими группами пехоты. По данным ISW, в этом направлении в районе Донецка задействованы подразделения бригады "Пятнашка" так называемой "ДНР", под Новомихайловкой задействованы части 155-й отдельной морской пехотной бригады РФ, а под Красногоровкой действуют подразделения российской 238-й артиллерийской бригады РФ.

Также 4 апреля позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки – вблизи Старомайорского и Урожайного.

Продолжались позиционные бои 4 апреля и на западе Запорожской области – без подтвержденных изменений линии фронта. При этом российские "военкоры" безосновательно и бездоказательно заявляли о продвижении около 500 м вблизи Работино и Вербового.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового, там задействованы подразделения российского 429-го мотострелкового полка, а также подразделения российской 42-й мотострелковой дивизии.

Не утихали накануне бои и на левобережье Херсонщины – в районе Крынок, где удерживают плацдарм Силы обороны Украины.

"Спикер ОК "Юг" полковник Наталья Гуменюк заявила, что большее количество небольших групп российской пехоты атакует украинские позиции на левом берегу по разным направлениям, пытаясь еще больше рассредоточить украинские подразделения в этом районе. Гуменюк отметил, что за последние двое суток российские войска значительно активизировали обстрелы украинских позиций на восточном берегу Херсонской области", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что ушибы Украины по Татарстану стали переломными. Поражение НПЗ и завода по сбору "Шахедов" показали способность украинской армии доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Это необходимый компонент украинской кампании по разрушению отраслей, поддерживающих российскую армию.