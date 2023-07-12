Войска РФ пытаются наступать на востоке, ВСУ продолжают контрнаступление на юге – Генштаб

На пятьсот четвертые сутки российской войны в Украине оккупанты пытаются наступать на востоке. Вместе с тем бойцы Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступление на юге государства.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 18:00 12 июля. В течение суток враг атаковал Украину 15-ю иранскими ударными беспилотниками-камикадзе.

"В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА. Также, враг нанес 59 авиационных ударов и осуществил 40 обстрелов из реактивных систем войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – заявили в Генштабе.

Войска РФ и дальше наиболее сконцентрированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Всего в течение суток произошло 22 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении в течение 12 июля противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты ударили из авиации по районам Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман, Богдановка, Хромово, Ивановское и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы по более 15 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желаное Первое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Кроме того, совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Так, были атакованы Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении агрессор нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровно и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, в результате прямого попадания по гостинице "Дюна", в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – отметили в Генштабе.

Также сообщается, что враг ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

"Таким образом оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины. Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника. Поддерживайте Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута Донецкой области (севернее и южнее города). Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывался об успехе в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка к югу от Бахмута.

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