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Войска РФ пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине: детали ГПСУ

София Закревская
War
2 минуты
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Войска РФ пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине: детали ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские оккупационные войска предпринимают попытки расширить зоны активных боевых действий в Харьковской области. Это в частности происходит в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковском направлении.

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Об этом 29 марта в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, на данный момент враг не имеет в этом успехов.

"На данный момент, если говорить о Харьковской области, то видим две активные ячейки, одна из них – это направление н.п. Липцы и Волчанск, где враг пытается расширить зону активных боевых действий, идя в атаку, пытаясь штурмовать наши позиции. Но ему не удается достичь тех целей для того, чтобы захватить больше Харьковской области", – отметил спикер.

Демченко добавил, что линия границы с Россией является фактически линией фронта: где-то ведутся активные боевые действия, где-то ситуация более спокойная. Нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций на любом из приграничных участков, пока РФ идет с войной на наше государство.

По данным Генштаба ВСУ, в течение субботы, 29 марта, на Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.

Войска РФ пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине: детали ГПСУ

На Купянском направлении оккупанты провели шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и недалеко от Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Войска РФ пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине: детали ГПСУ

Как сообщал OBOZ.UA, самым напряженным участком фронта на Харьковском направлении остается район Волчанска. Там российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские силы за пределы города.

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