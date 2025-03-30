Войска РФ пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине: детали ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские оккупационные войска предпринимают попытки расширить зоны активных боевых действий в Харьковской области. Это в частности происходит в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковском направлении.

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Об этом 29 марта в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, на данный момент враг не имеет в этом успехов.

"На данный момент, если говорить о Харьковской области, то видим две активные ячейки, одна из них – это направление н.п. Липцы и Волчанск, где враг пытается расширить зону активных боевых действий, идя в атаку, пытаясь штурмовать наши позиции. Но ему не удается достичь тех целей для того, чтобы захватить больше Харьковской области", – отметил спикер.

Демченко добавил, что линия границы с Россией является фактически линией фронта: где-то ведутся активные боевые действия, где-то ситуация более спокойная. Нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций на любом из приграничных участков, пока РФ идет с войной на наше государство.

По данным Генштаба ВСУ, в течение субботы, 29 марта, на Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении оккупанты провели шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и недалеко от Загрызового. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, самым напряженным участком фронта на Харьковском направлении остается район Волчанска. Там российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские силы за пределы города.

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