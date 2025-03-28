'Точка напряжения': оккупанты не оставляют попыток вытеснить Силы обороны за пределы Волчанска, – военный

Самым напряженным участком фронта на Харьковском направлении остается район Волчанска. Там российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские силы за пределы города.

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Еще одной точкой напряжения являются окрестности Двуречной, где россияне пытаются форсировать реку Оскол. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

"Если говорить о точках напряжения, это прежде всего район города Волчанск. Там враг ежедневно совершает до пяти штурмовых действий, пытаясь вытеснить Силы обороны Украины за пределы города, успехов при этом не имеет. Также еще одна точка напряжения – это район населенного пункта Двуречная, россияне продолжают попытки перебрасывать свои пехотные соединения на правый берег реки Оскол и искать слабые места в наших оборонных рядах", – подчеркнул Шамшин.

Спикер ОТГ "Харьков" объяснил, что оккупанты хотят захватить Волчанск, чтобы накапливать там личный состав, силы и средства для дальнейшего наступления, в котором городу отводится роль плацдарма.

По словам Шамшина, оккупанты в Волчанске активно используют подземные коммуникации.

"Это, прежде всего, подвальные помещения, которые они используют как для укрытия, так и для накопления боеприпасов, провизии и так далее... Но надо понимать, что в Волчанскую линия фронта проходит по реке Волчья, и этот природный барьер не дает им продвигаться дальше", – отметил спикер.

Шамшин отметил, что в последний раз попытки оккупантов форсировать реку Волчья фиксировались несколько недель назад во время морозной погоды. Также активно используются вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые силы обороны пытаются выявлять и уничтожать. При этом оккупанты не могут применять бронированную технику через реку Оскол.

"Чтобы использовать там бронетехнику, им необходимо привести понтонные переправы. Этого им не удается сделать и не удастся. Единственный способ опрокидывать пехоту это использование резиновых лодок с помощью веревки, которую перебрасывают с одного берега на другой", – проинформировал Шамшин.

Левый берег реки Оскол в районе Двуречной, по словам спикера, преимущественно контролируют российские войска.

"Правый берег реки Оскол – это тот район, где они пытаются просачиваться, перебрасывают свои пехотные группы и пытаются охватить Славянск с севера. Они работают прежде всего с активной поддержкой дронов.Если говорить о тактике малых пехотных групп, это группы из трех-пяти пехотинцев, которых сопровождают обычно два дрона. Один дрон непосредственно разведывательный, другой – дрон-камикадзе, и при обнаружении сопротивления они применяют дрон-камикадзе против наших войск и соответственно с помощью дрона-разведчика могут корректировать свой артиллерийский огонь. В первую очередь из минометов", – резюмировал Шамшин.

Напомним, ранее в Вооруженных силах заявили, что Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении. В ожидании возможных будущих переговоров оккупанты хотят максимально укрепить позиции в этом регионе, а в идеале – даже выйти на его админграницы.

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