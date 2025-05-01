Войска РФ сбросили авиабомбы на Мирноград и обстреляли Новоэкономическое: есть жертвы. Фото

Ночью 1 мая российская террористическая армия атаковала гражданскую инфраструктуру Мирнограда. Вследствие обстрела в собственной квартиле погибла 43-летняя женщина.

Видео дня

Утром россияне атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района, в результате чего погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, на многоквартирные жилые дома в Мирнограде путинские террористы сбросили три авиабомбы КАБ-250 с модулем УМПК. Один из снарядов попал в девятиэтажку, вследствие чего на женщину в собственной квартире лет обрушилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Около 6:30 утра враг обстрелял поселок Новоэкономическое, вследствие чего погиб мужчина. Его жена получила осколочные ранения. Тип вооружения, которым россияне обстреляли мирных жителей, устанавливается.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию циничных атак оккупантов на мирное население.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские террористические атаки по мирным украинским городам. Глава государства подчеркнул, что уже 50 дней Москва игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Гуляйполе на Запорожье ежедневно испытывает сокрушительные удары с воздуха. Российские оккупационные войска буквально пытаются стереть его с карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!