Войска РФ сбросили КАБ на Ильинку и обстреляли из РСЗО Новогродовку: есть погибшая, повреждены дома

Оккупационные российские войска в четверг, 25 июля, снова обстреляли мирные населенные пункты Донецкой области. Враг сбросил КАБ на поселок Ильинка в Покровском районе, в результате чего погибла женщина, а также ударил по Новогродовке и Краматорску.

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Об этом сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному.Донбас". По ее словам, обстрел произошел около 11:30.

"В результате атаки получила ранения, несовместимые с жизнью, 66-летняя женщина, находившаяся по месту жительства", – сказала спикер прокуратуры.

Она добавила, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Кроме того, российская армия обстреляла населенный пункт Новогродовка из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате атаки повреждены восемь частных домов, погибших и раненых нет, рассказали в Новогродовской городской военной администрации.

Около 23:00 оккупационные войска ударили по Краматорску, в городе было слышно взрывы. По предварительным данным, под прицел врага попала промышленная зона города, начался пожар, сообщил начальник МВА Александр Гончаренко.

"В результате возник пожар на предприятии. Информация о травмированных и погибших пока не поступала", – уточнил он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 25 июля в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате вражеских ударов погиб мужчина, пострадали 3 человека.