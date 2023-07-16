Войска РФ сбросили на Херсонщину авиабомбы: погибла женщина

Российские оккупационные войска в воскресенье, 16 июля, нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами по Бериславской громаде в Херсонской области. В результате авиаудара врага погибла женщина.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Преступление оккупанты совершили около 20:00.

В ОГП уточнили, что также есть раненные среди местных жителей, их количество и состояние уточняют.

"По данным следствия, 16 июля 2023 года около 20:00 оккупанты произвели обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной громаде. Во время вражеской атаки, травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница. Данные относительно травмированных уточняются", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры региона начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также в Офисе генпрокурора отметили, что в течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонщины травмированы еще пять гражданских, среди которых двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля российская армия снова атаковала Харьков. От обстрелов, которые начались уже через несколько минут после сигнала воздушной тревоги, пострадали по меньшей мере семь гражданских, еще один человек погиб.

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