Войска РФ штурмовали Бахмут и атаковали на пяти направлениях, в Луганской области оккупанты запрещают фермерам продавать зерно — Генштаб

По состоянию на 1 марта российские захватчики продолжают совершать попытки захвата под свой контроль Донецкую область. За сутки противник пытался совершать наступление сразу на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на Facebook. Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

"В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовал 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты нашими защитниками", – заметили военные.

Также атаки были совершены по следующим направлениям:

на Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Угледар, Нескучное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. Среди них – Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпилское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Херсон.

В тяжелых условиях, по сообщению Генштаба, продолжают пребывать наши граждане на временно неподконтрольной ВСУ территории. В Мангушском районе на Донетчине оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электросопротивление и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

"Тем временем в Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также "власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", – указано в докладе.

Однако и у самих захватчиков "земля горит под ногами", благодаря эффективной работе Сил обороны. За сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы противника", – подчеркнули в ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Угледаром в течение трех недель продолжалось крупнейшее танковое сражение за год полномасштабной войны. В этой битве Россия понесла сокрушительное поражение, потеряв не менее 130 единиц бронетехники.

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