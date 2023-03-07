Войска РФ штурмовали Бахмут и пытались прорвать оборону в нескольких направлениях — Генштаб

Вопреки многочисленным жертвам, которые российские оккупанты несут на поле боя при столкновении с Силами обороны, они не прекращают попыток получить полный контроль над Донецкой областью. Особый интерес для армии РФ представляет Бахмут, и на протяжении 7 марта она проводила наступление сразу на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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Об этом сообщили в ежевечернем докладе Генерального штаба ВСУ на Facebook. В течение суток противник нанес 19 авиационных и один ракетный удар.

При этом захватчики продолжают подвергать систематическому давлению жителей территорий Украины, которые находятся временно под их контролем. В населенном пункте Стрелковое Генического района в учреждениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты РФ, а также историю и литературу. Во время перерывов детей заставляют учить и петь российский государственный гимн.

Кроме того, противник не оставляет ни дня Украину без обстрелов. В частности, задействована артиллерия и минометы для ударов:

на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области, а также Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Федоровка и Ягодное Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Дубово-Василевке, Богдановке, Бахмуту, Ивановскому, Ступочкам, Дилиевке, Торецку, Железному и Нью-Йорку Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь – Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Херсонской области и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР МО Кирилл Буданов ходил на штурм оккупантов в селе Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года лично, вместе с бойцами спецподразделения Kraken. Участие столь высокопоставленного разведчика раскрыть публично стало возможно только спустя почти год.

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