Войска РФ снова ударили по Херсону, есть погибший

Российские военные преступники продолжают терроризировать жителей Херсона. Днем 2 февраля войска РФ нанесли очередной удар по городу.

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В результате вражеских обстрелов среди мирных жителей есть погибший. Об этом сообщает "Суспільне".

Путинские войска нанесли удар по центру Херсона. Спикер областной военной администрации Александр Толоконников отметил, что в результате преступных действий россиян один человек погиб.

Взрывы в Херсоне прогремели около 10:30 утра. Кроме областного центра, российские войска обстреляли населенные пункты вдоль Днепра на правом берегу.

Российские военные с утра обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона. Вражеские снаряды попали в дома. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, войска РФ во время очередного обстрела Херсона попали в офис местного телеканала "ВТВ Плюс", который сотрудничал с врагом после оккупации. Когда Силы обороны вытеснили захватчиков из города, вещатель прекратил свое существование.

Ранее сообщалось, что Херсон больше всех крупных украинских городов, не считая Донбасса, подвергается обстрелам армии РФ. Вероятно, российское командование стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники нанесли удар по порту в Херсоне. Повреждения получили два судна, из-за чего в реку Днепр произошла утечка нефтепродуктов.

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